В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 13 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1351 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединённого комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 144 488.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 32 451 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 727 086.
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