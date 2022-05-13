Москва, , 11:54 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 13 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 474 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 180 случаев больше аналогичного показателя 12 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 294 человек, а днём ранее — у 217 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 896 новых случаев заражения коронавирусом.

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