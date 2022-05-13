Майкоп, , 11:54 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обнародовал информацию о своем имуществе и доходах, полученных в 2021 году. Из его декларации следует, что он заработал в прошлом году 1 млн 926 тыс. рублей, что на 76 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Супруга главы Адыгеи в прошлом году заработала 228 тыс. рублей, что на 66 тыс. меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Список имущества семьи Кумпиловых за год не поменялся. У главы Адыгеи имеются в собственности два земельных участка площадью 631 кв. м и 581 кв. м, дом — 323,8 кв. м, две хозяйственные постройки площадью 15,9 кв. м и 27,7 кв. м. Помимо этого, в пользовании у семьи главы Адыгеи есть еще один земельный участок площадью 1606 кв. м и еще один дом — 439 кв. м, а также навес-летняя кухня-баня - 309 кв. м.

Транспортных средств у главы Адыгеи нет.

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