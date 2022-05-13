Кемерово, , 11:54 — REGNUM Учреждения культуры Кемеровской области в рамках акций «Открытый занавес» и «День в музее» собрали более 520 тыс. рублей. Эти средства будут направлены в Кемеровский фонд поддержки общественных инициатив «Единый Кузбасс» и переданы беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Беженцы из Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

«Сегодня важно протягивать руку помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, — прокомментировала министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина. — Учреждения культуры Кузбасса стараются поддерживать всех, кто в этом так нуждается».

Юдина подчеркнула, что взаимная поддержка присуща русскому человеку с давних времен и на генетическом уровне проникла в самую суть отечественной культуры.