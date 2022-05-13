Мадрид, 13 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Испанский суд оправдал бывшего члена баскской террористической организации ЭТА Хуана Карлоса Иглесиаса Чусаса, также известного по прозвищу Каддафи, в деле об убийстве представителя Гражданской гвардии в 1991 году в Бильбао. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Joxemai Граффити с символом группировки ЭТА

Суд принял соответствующее решение во исполнение недавнего постановления Европейского суда по правам человека, которое ранее привело к освобождению из тюрьмы члена ЭТА Ксабьера Атристайна.

По мнению представителей суда, участие Иглесиаса Чусаса в этом нападении, совершенном 31 января 1991 года, когда Франсиско Диас де Серио получил пять выстрелов в спину, не было доказано. За это преступление прокурор в ходе судебного процесса просил приговорить «Каддафи» к 40 годам лишения свободы.

Хуан Карлос Иглесиас Чусас является командиром отряда ЭТА под названием «Бискайя», который считается одним из самых кровавых: в начале 90-х годов отряд совершил не менее двух десятков убийств. Мужчина был арестован во Франции в 2000 году и передан Испании. Впоследствии его неоднократно приговаривали к нескольким тюремным срокам.