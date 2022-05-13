Москва, 13 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Сегодня. 13 мая, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Руденко и Марти Ланг в ходе официальной встречи обменялись мнениями о гуманитарных проблемах на Украине. Отмечается, что обмен мнениями будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия провела на территории Украины порядка тысячи гуманитарных акций.

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