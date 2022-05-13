Кострома, 13 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В двух колониях Костромской области обнаружили агитаторов терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Колючая проволока

Речь идёт об ИК №2 в посёлке Поназырево и ИК №7 в посёлке Бычиха. В первом случае уроженец Средней Азии, отбывающий наказание за организацию незаконной миграции, уговаривал других осуждённых присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он склонял их к самоподрыву и убийствам. Расследование уголовного дела по этому поводу ещё ведётся.

Во втором случае заключенный, также являющийся гражданином одного из государств Средней Азии, сплотил вокруг себя 10 земляков. Он «осуществлял их идеологическую обработку», втягивая в деятельность террористических организаций. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.