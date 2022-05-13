Биробиджан, , 11:52 — REGNUM В Еврейской АО ведутся последние подготовительные работы перед запуском движения по железнодорожному мосту из Нижнеленинского в Тунцзян (Китай). Важный для региона объект 13 мая посетили губернатор Ростислав Гольдштейн и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Схематическая карта ЕАО Zorzor

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«Мы настроены на работу. Станция оснащена современными средствами связи, рабочее место дежурного по станции оборудовано. Всё остальное тоже в полном порядке. Роль железнодорожников в общем алгоритме работы мостового перехода полностью прописана. Мы готовы», — сказал Белозеров.

Открыть движение по железнодорожному мосту в Китай планируется летом. С китайской стороны в настоящее время идёт установка системы обеззараживания.

Мост на первом этапе сможет пропускать 5,2 млн тонн экспортных грузов в год. В перспективе возможно расширение до 20 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожный мост из Нижнеленинского (Россия) в Тунцзян (Китай) поможет развитию Еврейской автономной области, об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Биробиджане по вопросам социально-экономического развития региона.