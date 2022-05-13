Москва, , 11:51 — REGNUM Правительство России сформировало задел для финансирования мероприятий по поддержке граждан и экономики. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Михаил Мишустин Government.ru

«За первые четыре месяца доходы бюджета существенно выросли — в основном, конечно, это произошло за счёт резкого роста нефтегазовых поступлений», — заявил Мишустин.

«Такая динамика доходов позволила правительству существенно увеличить резервный фонд: в начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 млрд рублей, а в целом с начала года он пополнился более чем на 1,4 трлн рублей», — указал он.

По его словам, это важный ресурс, который будет использован для финансирования мероприятий по поддержке граждан и экономики.

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