Пермь, 13 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Перми закрыт торговый центр. Причиной для такой меры стали многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об том сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Эвакуационный выход

Площадь магазина составляет почти 3,5 тыс. квадратных метра. Объект не оснащён системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализацией, внутренним противопожарным водопроводом и системами вытяжной противодымной вентиляции. В торговом центре нет необходимого количества первичных средств пожаротушения и имеет только один путь эвакуации. В целом выявлено свыше 50 нарушений.

По итогам прокурорской проверки в суд направлен иск о запрет эксплуатации магазина. Требования удовлетворены. Торговый центр закрыт до устранения недостатков.