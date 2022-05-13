Москва, 13 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Подразделения ПВО Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили украинский истребитель и 15 беспилотников, заявил 13 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

По его словам, украинский самолет Су-27 поразили в районе города Лозовая в Харьковской области.

«Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что над поселком Топольское Харьковской области силам российских ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».