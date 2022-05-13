Петрозаводск, 13 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В связи с приближением пожароопасного сезона пожарные поезда в Республике Карелия перешли в режим повышенной готовности. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Сергеев Павел Пожарный поезд

В распоряжении Петрозаводского региона ОЖД имеется четыре пожарных поезда. По одному составу в таких городах, как Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора и Беломорск.

Для того, чтобы перейти в повышенный режим готовности, все составы прошли плановый ремонт, проверку профильной комиссии. По результатам исследований поездов специалисты заключили, что составы к работе готовы.

Поезда имеют современное пожарно-техническое оснащение. На их базе расположен резервуар для воды массой в 120 тонн, а также пенообразователя, в 4,5 тонны. Составы также обеспечены топливом и необходимыми инструментами для тушения пожаров.

В прошедшем году эти составы помогли потушить пожары более 30 раз. Напомним, что огнеборцы из Карелии ранее отправились на помощь в тушении возгораний в лесостепи в Курганской области.