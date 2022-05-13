Душанбе, , 11:53 — REGNUM Европейский союз стал агрессивным игроком, и «безобидность» желания Украины присоединиться к ЕС вызывает сомнения. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 мая по итогам заседания СМИД СНГ.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

По его словам, в Киеве публично заявляют о готовности присвоить Украине нейтральный внеблоковый статус при условии гарантий за пределами НАТО. Хотя в январе на мюнхенской конференции украинский президент Зеленский назвал ошибкой отказ от ядерного оружия.

Украинские коллеги, добавил он, всячески акцентируют своё стремление войти в ЕС, но безобидность такого желания вызывает серьёзные сомнения. Евросоюз вместо конструктивной экономической платформы стал агрессивным, воинствующим игроком.

Страны ЕС идут по следам НАТО, «тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», подчеркнул Лавров.

Читайте также: Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ