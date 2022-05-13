Душанбе, 13 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Безобидность желания Украины вступить в Евросоюз вызывает сомнения. Об этом 13 мая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Душанбе заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Российский министр указал на то, что в Киеве стараются всячески акцентировать своё стремление стать членами Европейского союза. При этом очень торопятся это сделать. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз обязан дать ответ «прямо сегодня».

«Но самое-то главное заключается в том, что это проблема отношений между Киевом и Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьёзные сомнения», — подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства пояснил, что причиной сомнения является тот факт, что «Евросоюз из конструктивной и экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вопросу вступления Украины в ЕС ужесточилась. Российский дипломат пояснил, что членство Украины в Европейском союзе отныне «не может быть частью мирного соглашения». По его словам, теперь вариант вступления Украины в ЕС так же неприемлем, как вступление этой страны в НАТО.

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