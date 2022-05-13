Москва, , 11:47 — REGNUM Правительство проводит ответственную и сбалансированную бюджетную политику. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Размер бюджетного стимула в этом году превысит 8 трлн рублей. Очевидно, что для таких расходов нужна крепкая финансовая основа», — заявил Мишустин.

«Для этого правительство проводит ответственную и сбалансированную бюджетную политику, так же, как бы в период распространения коронавируса», — указал он.