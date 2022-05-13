Душанбе, 13 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Прогресс сближения Таджикистана и Узбекистана с Евразийским экономическим союзом «достаточно серьёзен». Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Таджикистан уже имеет отношения с ЕАЭС достаточно давно, и есть специальный представитель, который Таджикистаном назначен для того, чтобы этими вопросами заниматься, присматриваться к тем очевидным преимуществам, которые несет собой сотрудничество и тем более членство в ЕАЭС», — рассказал Лавров на пресс-конференции в Душанбе.

Также происходит интеграция между ЕАЭС и Узбекистаном. В частности, создана группа для оказания консультативных услуг Ташкенту по вопросам, которые он хотел бы прояснить в связи со сближением с Евразийским экономическим союзом.

В настоящий момент ЕАЭС объединяет пять государств. Помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.