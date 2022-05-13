Пекин, , 11:45 — REGNUM Китайская студия miHoYo анонсировала новую игру Zenless Zone Zero для ПК и мобильных устройств под управлением iOS. Об этом13 мая сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики позиционируют проект как «городскую фэнтезийную ролевую игру», действие которой будет происходить в постапокалиптическом мегаполисе. Zenless Zone Zero, выполненная в аниме-стилистике, предложит геймерам отправиться в приключение с группой персонажей, в рамках которого им придётся побеждать врагов и разгадывать тайну «последнего пристанища городской цивилизации» под названием Новый Эриду (New Eridu).

MiHoYo выложила в Сеть анонсирующий трейлер и объявила о начале регистрации участников закрытого бета тестирования, которая проходит на сайте проекта. Студия также отметила, что впоследствии релиз Zenless Zone Zero состоится на других платформах.

Напомним, геймеры знают miHoYo как разработчика популярной ролевой экшн-игры Genshin Impact. Эту игру компания выпустила 28 сентября 2020 года.

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