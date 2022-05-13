Россошь, Воронежская область, 13 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате автоаварии в Россошанском районе Воронежской области, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 07:45 12 мая на 272 км автодороги «Белгород — М-4 «Дон»-Москва-Воронеж» в Россошанском районе, столкнулись ВАЗ-21 214, под управлением 62-летнего водителя, и Nissan Almera, которым управлял 44-летний житель Россошанского района. По предварительным данным, автомобили столкнулись, когда первый поворачивал налево, а второй, двигаясь за ним, совершает маневр обгона.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также четыре пассажира Nissan, все они госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.