Донецк, , 11:44 — REGNUM Вооруженные украинские формирования произвели артиллерийский обстрел Петровского района Донецка. Об этом 13 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:19 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк рассказал, что командиры украинской армии в момент опасности просто бросают своих подчинённых на поле боя.