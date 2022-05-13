Великий Новгород, 13 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В школах Новгородской области, где учились жители региона, погибшие при выполнении воинского долга во время специальной военной операции России на Украине, появятся мемориальные доски, сообщили 13 мая в пресс-службе областной администрации.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Вечная память

Поручение об установке мемориальных досок и информационных стендов в учебных заведениях дал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«У нас есть в Новгородской области герои, которые отдали свои жизни за установление мира на Донбассе. Предлагаю увековечить их память в тех школах, где они учились, установкой мемориальных досок, не дожидаясь общих решений, которые мы будем принимать», — заявил глава региона.

Андрей Никитин уточнил, что школы — лучшее место для мемориальных досок, так как память о героях будет примером для детей.

Напомним, что, по данным властей региона, во время спецоперации на Украине погибли IT-специалист из Великого Новгорода Роман Алхименко и еще четыре уроженца Новгородчины — майор Сергей Емельянчик, рядовой Николай Калинин, солдаты-контрактники Даниил Титов и Юрий Калиничев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Республики Карелия Петрозаводске появилась новая улица, названая улицей Защитников Донбасса.