Сеул, , 11:44 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провёл 12 мая заседание правительства по ситуации на финансовом рынке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно опубликованным данным, в заседании приняли участие министр стратегии и финансов Чху Гён Хо, управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён.

Известно, что это первое рабочее заседание главы государства после вступления в должность.

Сообщается, что в ходе заседания члены правительства обсудили возможность принятия превентивных мер в связи с дестабилизацией мирового и отечественного финансового рынков.

Ранее на совещании главных секретарей Юн Сок Ёль призвал подготовить меры сдерживания инфляции.