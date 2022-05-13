Сеул, 13 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провёл 12 мая заседание правительства по ситуации на финансовом рынке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно опубликованным данным, в заседании приняли участие министр стратегии и финансов Чху Гён Хо, управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён.

Известно, что это первое рабочее заседание главы государства после вступления в должность.

Сообщается, что в ходе заседания члены правительства обсудили возможность принятия превентивных мер в связи с дестабилизацией мирового и отечественного финансового рынков.

Ранее на совещании главных секретарей Юн Сок Ёль призвал подготовить меры сдерживания инфляции.