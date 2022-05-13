Пермь, , 11:42 — REGNUM В Перми завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушке. Фигурант признан невменяемым. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Больница Yarregion.ru

По данным следствия, 22 августа 2021 года 26-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей знакомой 1999 года рождения. Во время конфликта мужчина задушил девушку.

В рамках уголовного дела проведена экспертиза. Фигурант признан невменяемым и нуждающимся в лечении.

Утверждено постановление о направлении уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера. Мужчине необходим курс в психиатрическом стационаре. Материалы уголовного дела направлены в суд.