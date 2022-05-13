Москва, , 11:42 — REGNUM Правительство России следит за положением дел во всех без исключения отраслях экономики. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях. Оперативно готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу», — заявил Мишустин.

«Все они включаются в план первоочередных действий. В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но и отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей», — указал он.