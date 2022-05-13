Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Объёмы экспорта аграрной продукции из Грузии продолжает расти, с января по апрель из страны вывезли на 20% больше орехов, овощей и фруктов, чем за тот же период 2021 года. Об этом 13 мая сообщил на брифинге замминистра сельского хозяйства страны Гела Ханишвили.

Сельхозпродукция

«Главный акцент мы делаем на Европе и Америке, странах Азии, и Японии. Ежегодно у нашего вина появляются новые рынки сбыта, на которых экспорт вина укрепляет свои позиции», — заявил представитель министерства.

Он отметил, что после начала Россией спецоперации по денацификации Украины появились дополнительные сложности с логистикой. В Грузии ищут новые возможности для диверсификации рынков сбыта.

Стоит отметить, что 2021 году Грузия экспортировала аграрную продукцию на $1 млрд. Поставки осуществлялись в 99 стран, но основная их доля шла в Россию. В ряде направлений на российские рынки уходит до 90% экспорта грузинской сельхозпродукции.