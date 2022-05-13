Новосибирск, 13 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Новосибирске с 10:00 (время местное) сегодня, 13 мая, до 19:00 (время местное) 14 мая ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов», — прокомментировали в мэрии города.

Отметим, что сегодня, 13 мая, в Новосибирске во второй половине дня будет без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха +24…+26 °C.