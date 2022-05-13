Москва, 13 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Пожалуй самым запоминающимся событием недели, а может и последних лет, является обесценивание криптовалюты LUNA, принадлежащей инфраструктурному протоколу Terra, который входил в десятку по рыночной стоимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

«Еще совсем недавно в проекты, запущенные на Terra, активно текли деньги инвесторов и сеть уверенно обходила конкурентов, однако сейчас протокол скорее мертв чем жив.

Если 9 мая стоимость токена составляла $65, то в данный момент он подешевел до примерно 0,00 005. Было принято приостановить работу сети, а биржи отключили возможность торговли монетой.

Главная проблема заключалась в том, что проект запустил свой собственный стейблкоин, привязанный к курсу доллара, но в отличие от конкурентов осуществил привязку не через американскую валюту или ценные бумаги, номинированные в долларах, а через «хитрую» алгоритмическую формулу, где важную роль в обеспечении стоимости играли токены LUNA.

Таким образом, проблемы с одним активом неизбежно вызывали сложности со вторым, вследствие чего возник порочный круг.

Можно долго рассуждать на тему спланированной атаки со стороны конкурентов, завидующих успеху, или даже со стороны правительства США, которые решило не допустить создания альтернативы доллару, но факт остается фактом — идея оказалась не самой удачной.

В остальном на рынке ничего интересного не происходит. Под конец недели валюты пытаются прийти в себя после очередного падения в начале недели, но получается пока не очень.

Биткоин имеет все шансы подешеветь до $20 тысяч, после чего для него откроются новые перспективы для продвижения в сторону $15 и ниже.

Интерес к рискованным активам в глобальном масштабе по-прежнему отсутствует, так что ожидать покупок самых рискованных инструментов — криптовалюты, в таких условиях явно не стоит», — пояснил эксперт.

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