Москва, 13 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. К концу 2022 года ключевая ставка Банка России будет находиться в диапазоне от 12% до 14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«В сложившихся условиях в период структурной перестройки экономики бизнес будет рад любому снижению стоимости кредитов. Однако регулятор обязан действовать исходя из баланса интересов не только предпринимателей, но и населения, которое менее защищено от инфляции в силу фиксированных (по большей части) доходов, — сказал Сафонов. — В настоящий момент сберегательные настроения домохозяйств, стимулируемые повышенными ставками по депозитам, способствуют замедлению роста цен, в то время как их существенное снижение и обратный переход к активному потреблению может привести лишь к раскручиванию инфляционной спирали без положительных изменений в производстве».

Как подчеркнул Сафонов, уровень ключевой ставки должен поддерживать структурную перестройку экономики, но при этом обеспечивать возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте.

«Учитывая это, мы прогнозируем, что ключевая ставка на конец 2022 года будет находиться в диапазоне 12-14% в зависимости от фактического развития ситуации», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, велика ли вероятность того, что ключевая ставка Центрального банка РФ перестанет быть двузначной.