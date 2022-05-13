Москва, 13 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В 2022 году финансовая и ценовая стабильность являются одними из главных задач, стоящих перед правительством. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В текущем году главными задачами станут сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий наших граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности», — заявил Мишустин.

«На них ориентированы все механизмы нашей экономической политики», — указал он.

Премьер-министр подчеркнул, что стабильность в сфере бюджетной политики нужна для адаптации экономики России к новым реалиям.