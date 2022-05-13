Москва, , 11:39 — REGNUM На сегодняшний день весьма желательным выглядит снижение ключевой ставки Банка России до 12-14%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Снижение ключевой ставки является серьезным сигналом для рынка к оживлению кредитно-депозитных процессов: это порождает повышение спроса на кредитные ресурсы и расширение кредитования, что крайне важно для обеспечения стабильного роста экономики. По состоянию на сегодняшний день снижение ключевой ставки до 12-14% весьма желательно, — сказал Твердохлеб. — Если не проявятся неожиданные негативные факторы, которые могут сопровождать структурные изменения в экономике, то в перспективе прогноз может быть пересмотрен в сторону более низких, даже однозначных величин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года у Банка России осталось пространство для маневра по снижению ключевой ставки.

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