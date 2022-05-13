Берлин, , 11:38 — REGNUM Министры иностранных дет стран Европейского союза намерены обсудить возможность введения эмбарго на поставки нефти из России в понедельник, 16 мая. Об этом 13 мая сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который прибыл в ФРГ на встречу глав МИД стран т. н. «Большой семерки».

Жозеп Боррель

Как отметил глава евродипломатии, ЕС намерен усилить давление на Россию путем вводимых экономических санкций, а также продолжит попытки создать международную изоляцию РФ и бороться с российским взглядом на события вокруг Украины.

«В понедельник это (нефтяное эмбарго) обсудят министры иностранных дел. Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что дополнительные €500 млн в качестве военной помощи киевскому режиму намерен выделить Европейский союз.