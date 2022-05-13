Москва, 13 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Все больше жителей РФ начинают воспринимать криптовалюту как финансовый актив, вложения в который могут принести прибыль или, как минимум, помочь сохранить сбережения в кризисный период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Зубарев.

Криптовалюта

«Популярность криптовалют растет, причем за счет нескольких факторов. Во-первых, все больше людей начинают воспринимать криптовалюту как финансовый актив, вложения в который могут принести прибыль или, как минимум, помочь сохранить сбережения в кризисный период. Во-вторых, многие рассматривают криптовалюту как средство вывода денег для последующего их перевода в зарубежные банки. Помимо этого, прием платежей в криптовалюте всё еще остается способом ухода от налогов», — сказал Зубарев.

Тем не менее, как подчеркнул экономист, даже такой рост популярности криптовалют сложно считать критичным для экономики.

«Далеко не все экономические агенты готовы освоить небанальные транзакционные схемы. Вывести крупные суммы легально и надежно весьма непросто. Ко всему прочему некоторые криптовалютные биржи начали вводить ограничения на кошельки российских пользователей, — сказал Зубарев. — Что касается надежности данного финансового инструмента, то вложения в традиционные криптовалюты (биткоин) по-прежнему выглядят крайне рискованно из-за высокой волатильности. В то же время стейблкоины (криптовалюты, жестко привязанные к доллару) — это удобный инструмент сохранения средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цена биткоина вновь превысила 30 тысяч.