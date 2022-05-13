Тверь, , 11:37 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Тверской области 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца суток 13 мая в Тверской области ожидается усиление западного ветра отдельными порывами 13- 18 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности при сильном ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 мая в Брянской и Курской областях сильный ветер оставил без света десятки населённых пунктов.