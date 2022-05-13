Вашингтон, 13 мая 2022, 11:36 — REGNUM В условиях западных санкций российская судоходная компания «Совкомфлот» продала «около дюжины» судов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Судно «Совкомфлота»
Судно «Совкомфлота»
Professor Caretaker

Издание ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что эти меры понадобились компании, чтобы расплатиться по долгам с западными банками, потребовавшими немедленного прекращения деловых отношений.

Было продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки СПГ. Покупатели стали компании из Азии и Ближнего Востока. Также, по информации издания, ведётся переговоры о продаже дополнительных судов китайской China Merchants Group.

По данным агентства ТАСС, в «Совкомфлоте» сообщали о продаже судов, «эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений». Общий флот предприятия насчитывает 134 судна.