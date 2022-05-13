Вашингтон, 13 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В условиях западных санкций российская судоходная компания «Совкомфлот» продала «около дюжины» судов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Professor Caretaker Судно «Совкомфлота»

Издание ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Уточняется, что эти меры понадобились компании, чтобы расплатиться по долгам с западными банками, потребовавшими немедленного прекращения деловых отношений.

Было продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки СПГ. Покупатели стали компании из Азии и Ближнего Востока. Также, по информации издания, ведётся переговоры о продаже дополнительных судов китайской China Merchants Group.

По данным агентства ТАСС, в «Совкомфлоте» сообщали о продаже судов, «эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений». Общий флот предприятия насчитывает 134 судна.