Париж, , 11:35 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

На данный момент во Франции госпитализирован 19 761 пациент, в том числе 830 человек поступили в больницы за сутки. В отделениях реанимации проходят лечение 1292 пациента.

За сутки во Франции выявили 36 047 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что более двух миллионов человек умерли от COVID-19 в Европе. США перешагнули рубеж в миллион смертей.