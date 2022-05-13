13 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 11:55 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате запланирована на конец мая в казахстанской столице. По его словам, «мы уже обсуждали это с партнерами — Ираном и Турцией — как гарантами астанинского процесса, плюс с сирийским правительством и оппозиционными делегациями». Многие события на Ближнем Востоке, и в особенности украинский кризис, как-то задвинули в сторону астанинский формат по сирийскому урегулированию. Ничего не слышно и о женевском процессе, который ранее продвигали США. Дело дошло до того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «астанинские договоренности Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию перестали реализовываться на практике». По его словам, «нам с Россией и Ираном надо посмотреть, что сделать, чтобы возобновить этот процесс». При этом он указал, что «США не участвуют в этом процессе на высоком уровне, а только на уровне посла или спецпредставителя».

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет турецкая газета Sabah, «самым реалистичным и желаемым результатом астанинского процесса стало соглашение о зонах деэскалации в Сирии, которое было болезненно, требовало мудрости, компромиссов и терпения». Но главное в том, что был начат процесс разрешения сирийского конфликта, что само по себе можно считать большим дипломатическим успехом России, Турции и Ирана. Не случайно многим стало казаться, что астанинский процесс станет прочной основой мирного урегулирования в Сирии и будет способствовать реанимации женевских мирных переговоров, которые были тогда почти заморожены. Еще одним важным результатом было то, что в Сирии создавалось четыре зоны деэскалации, с чем также связывались надежды на завершение гражданской войны и начало политического урегулирования кризиса, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии. Тем не менее астанинский процесс продвигался медленно. В дальнейшем острые военные и политические вопросы в Сирии все чаще решались и продолжают решаться в ходе двусторонних переговоров между президентами России, Турции и Ирана без привязки к «астанинскому формату». А на последнем, 16-раунде переговоров практическая часть была сведена к декларациям, которые кочуют из итоговых документов одного раунда в другой с незначительными изменениями.

Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин принял участие в VI Брюсельской конференции «Поддерживая будущее Сирии и региона». Брюссель. 10 мая 2022 gov. kz

Однако ход событий в регионе показывает, что ресурс астанинского процесса еще не исчерпан. Он по разным причинам остается востребованным странами-участниками в новых геополитических условиях. Теперь в число задач этого формата можно включать и расширяющиеся общие интересы, возможность экстраполировать опыт Астаны для решения вопроса, выходящего за рамки сирийской войны. Кстати, так обстоит дело с дуэтом Москва — Анкара, который, несмотря на определенные сложности, продолжает демонстрировать свою жизнеспособность как по Сирии, так и по другим темам. Да и для Ирана площадка Астаны пока еще остается элементом признания его роли в регионе и окном в международную политику. Для Дамаска это возможность выхода на компромиссные политические решения с оппозицией, которая только через Астану получает международную легитимацию. Помимо этого, астанинский процесс вписывается уже в общий так называемый миротворческий тренд, который стал развиваться на Ближнем Востоке. Причем происходит это на фоне сдвигов в международной обстановке, вызванных украинским кризисом. Так, вступили в контакт Анкара и Эр-Рияд, которые обсуждают восстановление двусторонних отношений, а также региональные и глобальные события. Закончилась «блокада» между ОАЭ и Саудовской Аравией, с трудом, но стали выстраиваться новые отношения между Израилем и арабскими государствами.

Плюс к этому настойчивые намерения администрации Джо Байдена подписать ядерное соглашение с Ираном в сочетании с уступками, на которые готов пойти Вашингтон. Появились также признаки нормализации отношений Ирана с государствами Персидского залива. Идет сближение позиций Турции с Израилем и Египтом. Наконец, есть дипломатические усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию кризиса на Украине. В таких условиях астанинский переговорный процесс может продолжаться в случае определенных изменений в повестке и при переходе к конкретным практически реализуемым решениям. Наверняка в эту работу должна быть активно вовлечена и ООН. Большая игра на Ближнем Востоке продолжается и не скоро завершится. Переговорный прогресс в этом регионе мира всегда проходит медленно.