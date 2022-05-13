Уфа, , 11:45 — REGNUM В роддом Уфы подбросили полугодовалую девочку. Об этом 13 мая сообщает ИА «Башинформ».

Младенец Pexels.com

По информации журналистов, ночью 13 мая в Уфе охранник роддома № 8 обнаружил на крыльце этого медучреждения детское кресло, в котором находился ребенок.

«Здесь же была и записка, в ней указывалось имя малышки и дата рождения. Девочку родили в ноябре прошлого года», — сообщает информационное агентство.

Отмечается, что сотрудники роддома вызвали полицейских. В результате ребенок был помещен в специализированный дом ребенка на улице Авроры.

«Сотрудники полиции оперативно установили мать ребенка. Ею оказалась жительница Орджоникидзевского района. Она пояснила, что у нее нет возможности воспитывать третьего ребенка. Составлен протокол по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сотрудники ПДН проводят дальнейшую проверку», — пояснили журналистам в МВД по региону.