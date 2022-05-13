Тандынский район, Тыва, 13 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Туве проходит экологическая акция «Сад Памяти» по высадке саженцев сосны на территории Бай-Хаакского лесничества. В акции приняли участие сотрудники и пенсионеры прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

Организаторы акции намерены высадить 20 тыс. саженцев в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Участники мероприятия посадили более 3 тыс. саженцев сосны обыкновенной, символизирующей постоянство и долголетие», — отметили в прокуратуре.

В правительстве республики ранее призвали всех неравнодушных жителей присоединиться к акции.