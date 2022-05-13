Москва, 13 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Командиры украинской армии в момент опасности просто бросают своих подчинённых на поле боя. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Сердюк. Кадры опроса опубликованы в телеграм-канале Минобороны России.

ВСУ

Командиры побросали всех и ушли, а нас оставили, как пушечное мясо, — рассказывает пленный. — Обстрел, кто куда, кто что, из окопа не вылезешь, ничего, может быть, где-то часа в три или четыре кто-то крикнул «отступаем», всё».

Точное количество человек в отряде Сердюк назвать не смог. По его словам, командир говорил о 45 военнослужащих, но выжить удалось только 14-ти из них.

«Мы не ели, не пили трое суток, российские солдаты нам дали воды, поесть, сигареты дают. Тепло везде, все есть, никто не бьет, не обижает», — добавил украинский пленный.

Другой пленный Андрей Пронин рассказал, что со своим отрядом пришёл на позицию и обработал окопы, после чего примерно «сутки вроде было тихо, спокойно», а потом началось «главное веселье».

«Бомбили нас сильно, грамотно работали… Сколько людей погибло, было не до счёта», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир 36-й бригады украинской морской пехоты полковника Владимир Баранюк рассказал, что снабжение иностранных инструкторов, которые руководили подготовкой украинских националистических подразделений, было лучшим, нежели у ВСУ.

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