Крутихинский район, Алтайский край, , 11:33 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жестокого опекуна, истязавшего приёмных детей. Как сообщает 13 мая телеграм-канал ведомства, речь идёт о 42-летней жительницы Крутихинского района.

Жестокое обращение с детьми (сс) pgbsimon

По данным следствия, с 2016 по октябрь 2021 года на воспитании обвиняемой находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании несовершеннолетних на протяжении длительного времени опекун систематически причиняла несовершеннолетним физические и психические страдания, путем нанесения побоев, используя при этом резиновый шланг, ремень, деревянную палку, металлическую трубу, а также наносила удары руками и ногами по различным частям тела.

Кроме того, за непослушание она закрывала на длительное время мальчиков в помещении хозяйственной постройки, или заставляла спать на кровати без матраца. Следователями доказано 27 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — непослушание мальчиков, которые некачественно выполняли работы по хозяйству. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. В настоящее время они помещены в одно из детских учреждений края.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, мера пресечения в виде домашнего ареста была применена к 42-летней жительнице Крутихинского района в октябре 2021 года, после того, как не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи.

Читайте также: В Алтайском крае за издевательства над детьми арестован опекун