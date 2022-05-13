Москва, , 11:33 — REGNUM Число людей в мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, составляет 37,7 млн человек. За весь период наблюдения от СПИДа умерли 36,3 млн человек, сообщили 3 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

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При этом количество людей в мире, умерших вследствие СПИДа, снизилось на 64% относительно пикового показателя 2004 года и на 47% относительно показателя 2010 года.

В 2021 году антиретровирусную терапию во всем мире получали 28,2 млн людей, живущих с ВИЧ. В России число инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, выросло в девять раз по сравнению с 2010 годом, а объем обследований на ВИЧ для раннего выявления вырос на 67%.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится День памяти умерших от СПИДа.

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