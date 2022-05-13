Хот-Спрингс, , 11:33 — REGNUM Четверо человек получили ранения в результате перестрелки в американском городе Хот-Спрингс (штат Арканзас), которая произошла рядом с конференц-центром, где проходил выпускной вечер, сообщает New York Post.

Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916

Инцидент произошел завершения церемонии чествования старшеклассников средней школы мирового класса Хот-Спрингс, сообщает The Sentinel-Record со ссылкой на полицию и школьных чиновников.

По словам официальных лиц, пострадавшие не были студентами, и их жизням ничего не угрожало.

Сотрудник местной полиции Омар Сервантес сообщил СМИ, что к стрельбе привела «большая драка», начавшаяся на близлежащей парковке. Причина драки пока не известна. На утро 13 мая никто из подозреваемых задержан не был.