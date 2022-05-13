Хот-Спрингс, 13 мая 2022, 11:33 — REGNUM Четверо человек получили ранения в результате перестрелки в американском городе Хот-Спрингс (штат Арканзас), которая произошла рядом с конференц-центром, где проходил выпускной вечер, сообщает New York Post.

Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916
Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916

Инцидент произошел завершения церемонии чествования старшеклассников средней школы мирового класса Хот-Спрингс, сообщает The Sentinel-Record со ссылкой на полицию и школьных чиновников.

По словам официальных лиц, пострадавшие не были студентами, и их жизням ничего не угрожало.

Сотрудник местной полиции Омар Сервантес сообщил СМИ, что к стрельбе привела «большая драка», начавшаяся на близлежащей парковке. Причина драки пока не известна. На утро 13 мая никто из подозреваемых задержан не был.