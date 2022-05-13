В США в результате перестрелки на вечере выпускников ранены четверо
Хот-Спрингс, США, 13 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Четверо человек получили ранения в результате перестрелки в американском городе Хот-Спрингс (штат Арканзас), которая произошла рядом с конференц-центром, где проходил выпускной вечер, сообщает New York Post.
Инцидент произошел завершения церемонии чествования старшеклассников средней школы мирового класса Хот-Спрингс, сообщает The Sentinel-Record со ссылкой на полицию и школьных чиновников.
По словам официальных лиц, пострадавшие не были студентами, и их жизням ничего не угрожало.
Сотрудник местной полиции Омар Сервантес сообщил СМИ, что к стрельбе привела «большая драка», начавшаяся на близлежащей парковке. Причина драки пока не известна. На утро 13 мая никто из подозреваемых задержан не был.