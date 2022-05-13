Мадрид, 13 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Единство в Испании имеет фундаментальное значение для защиты испанского языка в мире, способствуя его разнообразию. Об этом в интервью агентству EFE заявил директор Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро.

(сс) jairojehuel «Говорить на испанском»

«Для защиты испанского языка в мире необходимо единство, а как можно достичь единства? Уважая разнообразие. Я андалузец, и мне всегда было интересно сказать, что в Андалусии мы не то чтобы плохо говорим по-испански, но говорим так, как говорят в Андалусии. И жители Саламанки очень хорошо делают, что говорят по-испански, но так, как говорят в Саламанке», — сказал Монтеро.

По его словам, язык должен быть инклюзивным, но уважать общее пространство, не становясь инструментом элит, которые присваивают его, чтобы навязать определенную манеру речи.