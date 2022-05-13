Белгород, , 11:34 — REGNUM Порядка четырёх миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса направят в 2022 году в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе правительства региона.

Посевная Александр Погожев © ИА REGNUM

Из федерального бюджета будет выделено 3,1 млрд рублей, ещё 800 млн рублей — поступят из областной казны. Средства запланированы с учётом ранее достигнутого производственного и инвестиционного потенциала региона. В 2021 году объём господдержки АПК области составил 4,8 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей выделял федеральный центр.

Как сообщало, в регионе планируют создать центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, чтобы в перспективе отказаться от поставок импортных семян.

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