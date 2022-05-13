Москва, , 11:32 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в районе Шебелинки Харьковской области, заявил 13 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российские военные уничтожили в районе Харькова две установки РСЗО «Град» и радиолокационную станцию оповещения американского производства.

Он также добавил, что российские ракетные войска нанесли удары по 15 пунктам управления ВСУ, 520 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также шести артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.