Москва, 13 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Четыре российских футбольных клуба подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение от еврокубков. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

Fanny Schertzer Здание Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Помимо ЦСКА, апелляцию подали «Зенит», «Динамо» и «Сочи».

«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдён», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подача иска до завершения сезона связана с жёсткими сроками обжалования решений — 10 календарных дней

В клубе отметили, что ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате.

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в сезоне 2022/23.