Ереван, , 11:30 — REGNUM Власти Армении начали арестовывать наиболее активных членов движения «Сопротивления», участвующих в протестах. Об этом заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один из лидеров «Сопротивления», вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

На улицах Еревана Hetq.am

Он сообщил, что недавно были арестованы Тарон Манукян, Гор Саркисян, Арсен Мартоян, Герасим Варданян и Гор Матевосян. По мнению Сагателяна, во всех случаях аресты произвели якобы по сфабрикованным делам.

«Если вам кажется, что вы можете такими действиями заставить нас замолчать, то вы ошибаетесь. Эти ребята давно поклялись служить освобождению Армении и армян. Если нужно, то и ценой жизни», — обратился активист властям страны.

Стоит отметить, что в Ереване с 17 апреля каждый день оппозиционные партии проводят протестные акции. В мае протестующие начали перекрывать улицы. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в поражении армянской стороны в Нагорном Карабахе и в попытке «сдать» интересы этой республики. Сотрудники полиции задерживают многих участников акций. Часть из них обвинили в избиении группы пожилых людей.

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