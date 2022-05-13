Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что часть сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» отправлены в вынужденный простой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет «Уральских авиалиний» Aviasovet.ru

По данным СМИ, в простой отправились 931 человек. Издания ссылаются на свердловский департамент по труду и занятости населения. Такая мера будет действовать примерно до конца мая.

По итогам прокурорской проверки будет принято соответствующее решение. «Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры», — отметили в ведомстве.

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